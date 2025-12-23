NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|
23.12.2025 22:34:01
Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen
Der NASDAQ 100 zeigte am Dienstag eine positive Tendenz.
Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.50 Prozent fester bei 25’587.83 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.080 Prozent auf 25’441.42 Punkte an der Kurstafel, nach 25’461.70 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25’590.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’403.26 Punkten erreichte.
NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24’239.57 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.09.2025, den Wert von 24’580.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21’503.17 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21.99 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 3.40 Prozent auf 87.68 USD), NVIDIA (+ 3.01 Prozent auf 189.21 USD), Broadcom (+ 2.30 Prozent auf 349.32 USD), Amazon (+ 1.62 Prozent auf 232.14 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 1.48 Prozent auf 314.35 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-3.92 Prozent auf 157.88 USD), Enphase Energy (-3.82 Prozent auf 32.22 USD), Zoom Communications (-3.14 Prozent auf 87.16 USD), IDEXX Laboratories (-2.82 Prozent auf 682.31 USD) und Starbucks (-2.68 Prozent auf 83.86 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 44’557’873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.733 Bio. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Am Dienstag ging es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt nach oben.