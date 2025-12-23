NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|
23.12.2025 20:03:40
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone
Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstagnachmittag.
Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.31 Prozent fester bei 25’539.87 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.080 Prozent leichter bei 25’441.42 Punkten, nach 25’461.70 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25’403.26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’547.82 Punkten erreichte.
NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 24’239.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24’580.17 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 23.12.2024, einen Stand von 21’503.17 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21.76 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 3.20 Prozent auf 87.51 USD), NVIDIA (+ 2.57 Prozent auf 188.42 USD), Broadcom (+ 2.45 Prozent auf 349.80 USD), Gilead Sciences (+ 1.50 Prozent auf 126.02 USD) und Amazon (+ 1.47 Prozent auf 231.79 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Enphase Energy (-4.93 Prozent auf 31.85 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.71 Prozent auf 158.22 USD), Zoom Communications (-3.11 Prozent auf 87.19 USD), IDEXX Laboratories (-2.86 Prozent auf 682.06 USD) und Starbucks (-2.77 Prozent auf 83.78 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19’395’737 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.733 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel
2025 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
