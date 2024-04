NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Mark Shmulik analysierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie allgemeine Trends in der globalen Nutzung digitaler Medien. Mit Blick auf Amazon hob er hervor, dass der chinesische Konkurrent Temu seit nunmehr einem Jahr führend sei in Bezug auf App-Downloads. Im ersten Quartal habe sich dieser Trend bestätigt./tih/ajx;