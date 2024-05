NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der Online-Händler habe mit den Zahlen für das erste Quartal die Erwartungen übertroffen, angetrieben von der Cloudsparte AWS, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das zweite Quartal sei schwach, allerdings prognostiziere Amazon für gewöhnlich konservativ./ajx/tih;