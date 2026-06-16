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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft der Cloud-Computing-Plattform AWS mit OpenAI sei zwar in einem frühen Stadium, aber vielversprechend, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Eine ausverkaufte Veranstaltung dazu in New York habe ihn in seiner positiven Haltung bestärkt, dass AWS von agentischer Künstlicher Intelligenz profitieren kann./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 21:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.