Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft der Cloud-Computing-Plattform AWS mit OpenAI sei zwar in einem frühen Stadium, aber vielversprechend, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Eine ausverkaufte Veranstaltung dazu in New York habe ihn in seiner positiven Haltung bestärkt, dass AWS von agentischer Künstlicher Intelligenz profitieren kann./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 237.50
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Abst. Kursziel*:
34.74%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 237.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.74%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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