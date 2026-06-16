Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’815 0.4%  SPI 19’512 0.5%  Dow 51’493 -1.0%  DAX 24’935 0.1%  Euro 0.9203 0.1%  EStoxx50 6’300 0.7%  Gold 4’303 1.0%  Bitcoin 51’127 -0.7%  Dollar 0.7990 0.8%  Öl 77.8 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldman-Sachs-Chef besorgt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten beeinträchtigen
Börsengang von SpaceX: Termin, Kurs und was Händler 2026 über SPCX wissen müssen
Gold als sicherer Hafen verliert an Attraktivität
Partners Group-Aktie: Bestehender Fonds wird in Beteiligungs- und Realisierungsaktien geteilt
Crash-Risiko: Wenn Staaten ihre Krypto-Bestände bewegen
Suche...
Plus500 Depot

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

191.59
CHF
0.58
CHF
0.30 %
09:00:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.06.2026 07:55:31

Amazon Buy

Amazon
191.58 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft der Cloud-Computing-Plattform AWS mit OpenAI sei zwar in einem frühen Stadium, aber vielversprechend, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Eine ausverkaufte Veranstaltung dazu in New York habe ihn in seiner positiven Haltung bestärkt, dass AWS von agentischer Künstlicher Intelligenz profitieren kann./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 21:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Amazon

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Amazon-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Amazon-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 320.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 237.50 		Abst. Kursziel*:
34.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 237.50 		Abst. Kursziel aktuell:
34.74%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse