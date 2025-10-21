Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 271 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead beschäftigte sich in einem Ausblick auf die am 29. bzw. 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen von Alphabet, Amazon und Microsoft mit deren Cloudgeschäft im dritten Quartal. Unter dem Strich erschienen die Ausgaben für Cloud-Infrastruktur stabil, mit Aufwärtspotenzial aufgrund des fortgesetzt starken Wachstums von Ausgaben für KI, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht minimales Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den Marktschätzungen für AWS von Amazon und größeres bei Azure von Microsoft und bei Google Cloud./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 271.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 218.48
|
Abst. Kursziel*:
24.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 218.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.19%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16:01
|Minuszeichen in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend fester (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Gewinne in New York: So steht der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|15:04
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:04
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:04
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|173.36
|-0.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:04
|
UBS AG
Amazon Buy
|15:04
|
UBS AG
Microsoft Buy
|15:03
|
UBS AG
Alphabet C Neutral
|14:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Hannover Rück Overweight
|14:44
|
UBS AG
Netflix Buy
|14:04
|
RBC Capital Markets
Coca-Cola Outperform
|14:03
|
Jefferies & Company Inc.
Hermès Hold