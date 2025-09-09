Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. James Heaney nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Bezug zur Entscheidung von Netflix, auf Amazon mit seiner Werbeplattform DSP als Partner zu setzen. Für Amazon unterstreiche die Zusammenarbeit eine Expansion über "First-Party-Beziehungen" hinaus. Der Online-Händler habe bereits im Juni mit der Roku-Partnerschaft unterstrichen, dass dies das Ziel sei./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:59 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 230.33
|
Abst. Kursziel*:
15.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 230.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.05%
|
Analyst Name::
James Heaney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
10.09.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.09.25
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Amazon Aktie News: Amazon fällt am Mittwochabend (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Börse New York in Rot: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
09.09.25