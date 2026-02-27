Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

348.90
CHF
8.20
CHF
2.41 %
10:42:45
SWX
27.02.2026 09:41:14

Allianz Sector Perform

Allianz
350.21 CHF 0.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz von 405 auf 400 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Versicherer habe die hohen Erwartungen erfüllt, aber nicht übertroffen, schrieb Ben Cohen am Freitag in seinem Rückblick auf die Jahreszahlen. Die entscheidenden Pluspunkte seien die starke Solvabilitätsquote und das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
400.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
385.00 € 		Abst. Kursziel*:
3.90%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
385.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.68%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

