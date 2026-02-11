Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.02.2026 12:01:53

Allianz Buy

Allianz
339.46 CHF -2.29%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 459 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, schrieb Michael Huttner am Dienstagnachmittag. Er hält die negativen Kursreaktionen in der Branche jedoch für übertrieben. Die Kosten- und Effizienzvorteile der KI für die etablierten Versicherer könnten seiner Meinung nach das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
459.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
372.80 € 		Abst. Kursziel*:
23.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
371.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.49%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

