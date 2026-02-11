Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 459 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, schrieb Michael Huttner am Dienstagnachmittag. Er hält die negativen Kursreaktionen in der Branche jedoch für übertrieben. Die Kosten- und Effizienzvorteile der KI für die etablierten Versicherer könnten seiner Meinung nach das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
459.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
372.80 €
|
Abst. Kursziel*:
23.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
371.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.49%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
