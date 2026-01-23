Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
340.40CHF
4.80CHF
1.43 %
12:15:29
SWX
23.01.2026 11:09:59
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Der Versicherer sei auf Kurs, die Markterwartungen zu übertreffen, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei attraktiv./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Allianz
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
431.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
368.80 €
Abst. Kursziel*:
16.87%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
368.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.83%
Analyst Name::
Michael Huttner
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse