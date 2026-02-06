Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 431 auf 459 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner lägen aktuell mit ihrer operativen Gewinnsteigerung von 8 Prozent wohl über dem bis 2027 angestrebten Tempo, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Er geht davon aus, dass der Versicherer das Tempo auch bis 2027 durchhält./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
459.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
387.30 € 		Abst. Kursziel*:
18.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
387.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.39%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse