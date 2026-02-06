Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
346.30CHF
3.20CHF
0.93 %
06.02.2026
SWX
09.02.2026 07:10:35
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 431 auf 459 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner lägen aktuell mit ihrer operativen Gewinnsteigerung von 8 Prozent wohl über dem bis 2027 angestrebten Tempo, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Er geht davon aus, dass der Versicherer das Tempo auch bis 2027 durchhält./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
459.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
387.30 €
|
Abst. Kursziel*:
18.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
387.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.39%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
