Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
145.22CHF
-1.59CHF
-1.08 %
17:29:55
BRXC
07.01.2026 16:20:55
Air Liquide Overweight
Air Liquide
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Analyst Anil Shenoy reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) für das laufende Jahr. Gründe seien ein schwächeres Umsatzwachstum im Segment Gases & Services sowie ein stärkerer Gegenwind von den Wechselkursen./bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
195.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
155.24 €
|
Abst. Kursziel*:
25.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
156.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.57%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse