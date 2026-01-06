Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
144.83CHF
-3.03CHF
-2.05 %
13:30:20
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.01.2026 11:31:41
Air Liquide Buy
Air Liquide
144.83 CHF -2.05%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 208 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal und die damit einhergehende Halbjahresbilanz des Gasekonzerns. Sie erwartet im Quartal auf vergleichbarer Basis ein Wachstum von 2,2 Prozent, während der Konsens bei 2,1 Prozent liege./ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
155.80 €
|
Abst. Kursziel*:
31.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
156.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.29%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|11:31
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:31
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:31
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|145.01
|-1.93%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Buy
|11:50
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|11:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Lufthansa Neutral
|11:39
|
Warburg Research
Dürr Buy
|11:38
|
Warburg Research
DEUTZ Buy
|11:35
|
RBC Capital Markets
Nike Outperform
|11:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Akzo Nobel Buy