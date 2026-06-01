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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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09.06.2026 12:58:51

Air Liquide Buy

Air Liquide
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 197 auf 179 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Kapitalmaßnahme des Industriegasekonzerns an. Zuvor hatte Air Liquide für zehn gehaltene Papiere eine Gratisaktie ausgegeben./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 23:31 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
179.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
166.34 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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