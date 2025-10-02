Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Umsatzzahlen des Gasekonzerns dürften einen rund zweiprozentigen organischen Anstieg im Gase- und Dienstleistungsgeschäft belegen, schrieb Geoff Haire in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
171.88 € 		Abst. Kursziel*:
16.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
169.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.84%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

