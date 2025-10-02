Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
165.70CHF
1.32CHF
0.80 %
02.10.2025
BRXC
06.10.2025 10:25:11
Air Liquide Buy
Air Liquide
165.70 CHF 0.80%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Umsatzzahlen des Gasekonzerns dürften einen rund zweiprozentigen organischen Anstieg im Gase- und Dienstleistungsgeschäft belegen, schrieb Geoff Haire in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|10:25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
