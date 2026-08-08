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Krypto-Marktbericht 08.08.2026 09:48:20

Kryptokurse am Vormittag

Kryptokurse am Vormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag.

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Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,07 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 64.923,44 US-Dollar wert, nach 64.875,32 US-Dollar am Vortag.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,22 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -10,8 Prozent.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 45,58 US-Dollar am Vortag auf 45,54 US-Dollar nach unten (0,09 Prozent).

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,05 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 1.914,49 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.913,56 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 216,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 214,79 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,17 Prozent auf 1,033 US-Dollar, nach 1,021 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Monero zu. Um 0,84 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 380,62 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 377,44 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2009 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,1992 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1632 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1613 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3274 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,3272 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 594,44 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (592,19 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,38 Prozent.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0696 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,0702 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,36 Prozent auf 74,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,65 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Avalanche am Samstagvormittag hinzu. Um 1,40 Prozent auf 6,516 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 6,426 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 09:40 auf. Es geht 0,77 Prozent auf 8,241 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,178 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Sui um 1,55 Prozent auf 0,6822 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,6718 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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