AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Sector Perform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
12.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.06.26
|Was Analysten von der AIR France-KLM-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
31.05.26
|So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.04.26
|Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.03.26
|AIR France-KLM-Aktie: Was Analysten von AIR France-KLM erwarten (finanzen.net)
|
28.02.26
|AIR France-KLM-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|18:11
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|18:11
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|18:11
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11.87
|-1.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:12
|
RBC Capital Markets
easyJet Sector Perform
|18:11
|
RBC Capital Markets
Ryanair Outperform
|18:11
|
RBC Capital Markets
International Consolidated Airlines Outperform
|18:11
|
RBC Capital Markets
AIR France-KLM Sector Perform
|18:11
|
RBC Capital Markets
Lufthansa Sector Perform
|16:31
|
DZ BANK
ABB Kaufen
|15:38
|
DZ BANK
ASML NV Kaufen