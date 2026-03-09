AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Air France-KLM auf "Sector Perform" belassen. Die unterschiedlich starken Reaktionen von Airline-Aktien auf die weiter steigenden Kerosinpreise ließen vermuten, dass die unterschiedlichen Absicherungsniveaus und Abhängigkeiten von Spot-Preisen noch nicht vollständig eingepreist seien, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Am stärksten abgesichert seien Ryanair und Jet2. Auf Flugstrecken mit einer starken Präsenz der Golfstaaten-Fluggesellschaften gebe es Hinweise darauf, dass europäische und amerikanische Konkurrenten von deren Einschränkungen profitierten. Da die US-Airlines weitgehend nicht gegen Kerosinpreis-Schwankungen abgesichert seien, hofften die europäischen Wettbewerber, dass diese die Preise anheben oder die Kapazitäten verringern müssten./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
9.70 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
9.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
28.02.26
|AIR France-KLM-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten (finanzen.net)
19.02.26
|Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco (Financial Times)
18.02.26
|Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
13.02.26
|Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights (Financial Times)
04.02.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
31.01.26
|So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
15.01.26
|EuGH-Urteil zu Flugausfall: Airline muss auch Provision erstatten - AIR France-KLM-Aktie im Plus (AWP)
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|12:59
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:30
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|8.76
|-3.54%
