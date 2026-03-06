Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

8.63
CHF
-0.45
CHF
-5.00 %
09:00:59
BRXC
09.03.2026 08:30:10

AIR France-KLM Market-Perform

AIR France-KLM
8.63 CHF -5.00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 13 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9.57 € 		Abst. Kursziel*:
14.89%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.08%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

