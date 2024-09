NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktien von Air France-KLM von "Underweight" auf "Overweight" gedreht und das Kursziel von 8,60 auf 12 Euro angehoben. Es gebe aktuell die Chance auf eine Trendwende in der Gewinnentwicklung, schrieb Harry Gowers in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Die Aktien der Franzosen hätten 40 Prozent Erholungspotenzial, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf prozentual ebenso deutlich gefallen seien. Gowers' Branchenfavorit ist Easyjet./ag/ajx;