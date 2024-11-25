AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Air France-KLM auf "Equal Weight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines Easyjet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns Tui./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
