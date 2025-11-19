Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’572 0.7%  SPI 17’263 0.7%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’239 0.3%  Euro 0.9286 0.3%  EStoxx50 5’539 0.1%  Gold 4’108 1.0%  Bitcoin 73’483 -1.1%  Dollar 0.8020 0.3%  Öl 63.3 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sandoz124359842Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
Air France-KLM-Aktie fester: Interesse an Einstieg bei portugiesischer Airline TAP
TotalEnergies-Aktie leichter: Prozess wegen belgischem Bauern
Montana Aerospace-Aktie dennoch im Minus: Langfristiger Liefervertrag mit Airbus verlängert
Swisscom-Aktie im Blick: Schweizer Telekomanbieter verstärken Schutz gegen Spamanrufe
Suche...

AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

"Interesse angemeldet" 19.11.2025 14:00:00

Air France-KLM-Aktie fester: Interesse an Einstieg bei portugiesischer Airline TAP

Air France-KLM-Aktie fester: Interesse an Einstieg bei portugiesischer Airline TAP

Die Fluggesellschaft Air France-KLM bewirbt sich um einen Einstieg bei der portugiesischen Staats-Airline TAP.

AIR France-KLM
8.74 CHF 2.84%
Kaufen Verkaufen
"Wir haben offiziell unser Interesse angemeldet", sagte Vorstandschef Ben Smith am Dienstagabend in einem Telefon-Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Damit ist der französisch-niederländische Airline-Konzern der erste, der sich öffentlich zu diesem Schritt bekennt. Die Lufthansa und die British-Airways-Mutter IAG hatten zuletzt ebenfalls grundsätzlich Interesse an TAP signalisiert, sich aber noch nicht festgelegt.

Die portugiesische Regierung hat eine Beteiligung von 44,9 Prozent öffentlich zum Verkauf gestellt. Interessenten können sich bis 22. November anmelden. Weitere 5 Prozent der Anteile sind für Beschäftigte von TAP reserviert, sodass der Staat gut 50 Prozent der Anteile behalten würde.

Bei den Interessenten muss es sich laut Ausschreibung um Fluggesellschaften oder Luftverkehrskonzerne handeln, die in den vergangenen drei Jahren mindestens einen Umsatz von jeweils fünf Milliarden Euro erzielt haben. Wer den Zuschlag erhält, soll nicht nur vom Preis abhängen, sondern auch von den Plänen, die der Käufer für TAP mitbringt. Geeignete Interessenten sollen erste Gebote voraussichtlich bis etwa Anfang April vorlegen. Eine Entscheidung könnte im Sommer fallen.

Air France-KLM würde laut Smith bei einem Einstieg die Marke TAP und das Drehkreuz Lissabon erhalten sowie in das Streckennetz der portugiesischen Airline investieren.

"TAP ist der nächste grosse Deal in der europäischen Luftfahrt", schrieb Branchenexperte Alex Irving am Dienstag. Er schreibt IAG die grössten Chancen auf den Zuschlag zu. Der Konzern, zu dem auch die spanischen Fluglinien Iberia und Vueling gehören, sei auf den Strecken zwischen Europa und Brasilien weniger stark vertreten als Lufthansa und Air France-KLM.

Schon im Jahr 2015 hatte die Regierung TAP mehrheitlich verkauft, übernahm die Airline später aber wieder komplett. Die Airline ist auf den Routen nach Brasilien stark im Geschäft. Insgesamt beförderte TAP im vergangenen Jahr rund 16 Millionen Passagiere. Nach fünf Verlustjahren in Folge schreibt das Unternehmen seit 2022 schwarze Zahlen.

Die Air France-KLM-Aktie notiert in Paris zeitweise 1,66 Prozent höher bei 9,412 Euro.

/stw/nas/stk

PARIS/LISSABON (awp international)

Weitere Links:

Montana Aerospace-Aktie: Langfristiger Liefervertrag mit Airbus verlängert

Bildquelle: Air France