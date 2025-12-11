AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Alex Irving hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die dank der anhaltenden Angebotsknappheit nach wie vor positiven Aussichten für Fluggesellschaften auf Langstrecken im Jahr 2026 hervor. Er glaubt zudem, dass sich eine Premium-Strategie in der Branche weiterhin auszahlen wird. IAG und Air France-KLM seien vor diesem Hintergrund interessant./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
