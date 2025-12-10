AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
9.65CHF
-0.09CHF
-0.87 %
10:32:38
BRXC
10.12.2025 08:34:04
AIR France-KLM Neutral
AIR France-KLM
9.65 CHF -0.87%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,05 Euro auf "Neutral" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Die Aktien von Air France-KLM blieben eher von Nachrichten getrieben./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
11.05 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
10.34 €
Abst. Kursziel*:
6.87%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
10.27 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.65%
Analyst Name::
Jarrod Castle
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
30.11.25
|Analysten sehen für AIR France-KLM-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
19.11.25
|Air France-KLM-Aktie fester: Interesse an Einstieg bei portugiesischer Airline TAP (AWP)
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.10.25