AIR France-KLM 11.84 CHF 14.03% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Jaime Rowbotham lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Rückkehr zum Wachstum im reisestarken dritten Quartal. Er hob zudem hervor, dass die Fluggesellschaft die Kosten unter Kontrolle habe./ck/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.