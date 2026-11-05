AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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05.11.2026 12:28:55
AIR France-KLM Hold
AIR France-KLM
11.84 CHF 14.03%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Jaime Rowbotham lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Rückkehr zum Wachstum im reisestarken dritten Quartal. Er hob zudem hervor, dass die Fluggesellschaft die Kosten unter Kontrolle habe./ck/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.77 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.36%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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