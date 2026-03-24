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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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25.03.2026 12:59:48

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
36.98 CHF -0.18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,44 Euro belassen. Die europäischen Lebensmittelhändler schnitten dank ihres "defensiven Profils" bei allgemeinen Marktturbulenzen in der Regel besser ab als andere Sparten, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch angesichts der aktuellen geopolitischen Eskalation in Nahost habe sich der Sektor bislang als sicherer Hafen erwiesen./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24.44 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
40.52 € 		Abst. Kursziel*:
-39.68%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
40.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-39.44%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
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