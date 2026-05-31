Ahold Delhaize 32.17 CHF -1.17% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards kappte am Montagabend seine Wachstumsschätzungen für den Einzelhandelskonzern. Er berücksichtigte dabei insbesondere geringere Erwartungen bezüglich des staatlichen Lebensmittelhilfeprogramms (SNAP) in den USA./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:08 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.