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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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02.06.2026 07:26:53

Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards kappte am Montagabend seine Wachstumsschätzungen für den Einzelhandelskonzern. Er berücksichtigte dabei insbesondere geringere Erwartungen bezüglich des staatlichen Lebensmittelhilfeprogramms (SNAP) in den USA./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35.63 € 		Abst. Kursziel*:
12.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.57%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
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07:26 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
07.05.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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