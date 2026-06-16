NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Kroger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 23,86 Euro belassen. Die Amerikaner hätten beim Gewinn je Aktie leicht enttäuscht, schrieb Borja Olcese am Donnerstag. Anhaltende Preissenkungen hätten zu einem Rückgang der Bruttomarge geführt. Insgesamt ziehe er keine positiven Schlüsse, resümierte der Experte. Der Markt zeige sich mit Blick auf den Einzelhandelssektor zunehmend besorgt./rob/la/edh;