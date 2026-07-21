Aktie im Fokus: GEA überrascht Anleger mit kräftiger Prognoseanhebung

GEA übertrifft im Quartal bei Auftragseingang und Umsatz den Konsens

Auch das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand liegt über der Analystenschätzung

GEA hebt die Jahresprognose für Wachstum, Marge und ROCE gleichzeitig an

GEA übertrifft mit vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal 2026 die Markterwartung auf breiter Front und hebt zugleich die Prognose für das Gesamtjahr an. Wie der Konzern am 21. Juli 2026 nach Handelsschluss per Ad-hoc-Meldung mitteilte, lag der Auftragseingang bei 1,49 Milliarden Euro und damit über dem von VARA erhobenen Analystenkonsens vom 15. Juli 2026 in Höhe von 1,41 Milliarden Euro.

Umsatz und Marge deutlich über den Schätzungen

Beim Umsatz kommt GEA im zweiten Quartal 2026 auf 1,44 Milliarden Euro, der Konsens hatte 1,38 Milliarden Euro erwartet. Das organische Umsatzwachstum liegt bei 11,0 Prozent und damit deutlich über der Konsensschätzung von 6,3 Prozent. Auch operativ übertrifft der Konzern die Erwartungen: Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand beläuft sich auf 250 Millionen Euro gegenüber einem Konsens von 233 Millionen Euro, die entsprechende Marge liegt bei 17,4 Prozent nach zuvor erwarteten 16,9 Prozent.

Guidance für 2026 in allen drei Kennziffern angehoben

Auf Basis der starken Quartalszahlen erhöht GEA die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Das organische Umsatzwachstum soll nun 6,0 bis 8,0 Prozent erreichen, nach zuvor 5,0 bis 7,0 Prozent. Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand wird auf 17,0 bis 17,4 Prozent angehoben, verglichen mit der bisherigen Spanne von 16,6 bis 17,2 Prozent. Beim ROCE rechnet der Konzern nun mit 36,0 bis 40,0 Prozent statt zuvor 34,0 bis 38,0 Prozent.

Kursreaktion steht noch aus

Da die Meldung am 21. Juli 2026 erst nach Handelsschluss veröffentlicht wurde, liegt noch keine Kursreaktion vor.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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