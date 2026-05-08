LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Innerhalb der nächsten 12 Monate werde die Supermarkt-Kette drei zentrale Vorstandspositionen neu besetzen, den CEO-Posten für den Konzern sowie die CEO-Posten für die Regionen USA und Europa, schrieb Matthew Clements in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die damit verbundene Unsicherheit belaste die Anlagestory und begrenze das Potenzial für eine Neubewertung./ck/rob/mis;