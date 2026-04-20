Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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Jungheinrich Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Philippe Lorrain bezeichnete am Dienstag die von der Finanzaufsichtsbehörde Bafin eingeleitete Prüfung des Halbjahresabschlusses des Gabelstaplerherstellers als eher bedeutungslos. Der zeitweise Verkaufsdruck auf die Aktie sei zwar verständlich, die Zahlen für 2025 seien aber davon nicht betroffen, und das Thema hänge nur mit einem Zeitpunkt für Abschreibungen auf Aktivitäten in Russland zusammen./rob/ajx/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.80 €
|
Abst. Kursziel*:
93.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93.86%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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