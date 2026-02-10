Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
35.00CHF
0.40CHF
1.16 %
15:33:54
SWX
12.02.2026 14:53:28
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Ahold Delhaize
35.47 CHF 0.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 25,07 auf 24,44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei genauerem Hinsehen seien die Zahlen des Einzelhändlers nicht ganz so gut wie auf den ersten Blick, schrieb Borja Olcese am Mittwochabend in seinem Resümee. Die starke Kursreaktion sei unbegründet./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
24.44 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
38.30 €
Abst. Kursziel*:
-36.19%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
38.69 €
Abst. Kursziel aktuell:
-36.83%
Analyst Name::
Borja Olcese
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse