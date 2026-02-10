Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.02.2026 17:13:20

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Ahold Delhaize
35.43 CHF 11.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den "beachtlichen Jahreszahlen" der Supermarktkette ist für Analyst Frederick Wild Ahold Delhaize "The Place To Be In US Food", wie er am Mittwoch schrieb. Viele der pessimistischen Thesen für die Aktie würden nun adressiert./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.27 € 		Abst. Kursziel*:
17.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.34%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17:13 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
11:03 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
10:39 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
10:27 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
09:52 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
