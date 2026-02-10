Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
34.20CHF
3.20CHF
10.32 %
11:31:53
SWX
11.02.2026 11:03:21
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Ahold Delhaize
34.42 CHF 8.57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate der Supermarktkette hätten die Marktprognosen deutlich übertroffen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.16%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|34.20
|10.32%
