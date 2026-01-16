Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
19.01.2026 11:42:14
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Ahold Delhaize
30.98 CHF -1.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 43 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen für den Einzelhändler am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vor allem an jüngste Währungsbewegungen an./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.30 €
|
Abst. Kursziel*:
23.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.79%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse