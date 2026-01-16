Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
30.98CHF
-0.47CHF
-1.48 %
13:47:03
19.01.2026 11:44:21
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Ahold Delhaize
30.98 CHF -1.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Anders als erwartet hätten die Konkurrenten Tesco und Sainsbury ihre Ergebnisziele für 2026 bestätigt und nicht angehoben, schrieb Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der Markt bleibe wettbewerbsintensiv. Die Ahold-Delhaize-Aktie erscheine angesichts der hohen Erwartungen und gleichzeitigen Ausblicksrisiken teuer./gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
33.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
33.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
