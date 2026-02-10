Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
34.20CHF
3.20CHF
10.32 %
11:31:53
SWX
11.02.2026 10:39:56
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Ahold Delhaize
34.42 CHF 8.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie des Einzelhändlers im vierten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Frederick Wild am Mittwoch. Dies sei den starken US-Margen zu verdanken. Auch der Free Cash Flow habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.97 €
|
Abst. Kursziel*:
16.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.41%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|10:39
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|09:52
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
