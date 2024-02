NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Kennziffern der Supermarktkette hätten insgesamt im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun dürfte sich das Anlegerinteresse auf den Kapitalmarkttag im Mai richten./edh/gl;