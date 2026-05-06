Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Supermarktbetreiber habe zusammen mit den Quartalszahlen den überraschenden Abschied des langjährigen und hoch angesehenen Chefs Frans Muller bekannt gegeben, schrieb William Woods in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Dies sei angesichts der Umbauphase des Konzerns in den USA eine Herausforderung./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
37.55 €
|
Abst. Kursziel*:
1.20%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
37.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.17%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
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