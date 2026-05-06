Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,30 auf 23,86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aktie wird zudem auf die "Analyst Focus List" der US-Bank aufgenommen. Die Quartalszahlen des Supermarktbetreibers hätten mehr negative als positive Aspekte enthalten, schrieb Borja Olcese in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
23.86 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
38.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-37.80%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
37.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-36.47%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|08:34
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|08:32
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|08:32
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|08:32
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|34.08
|-1.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:21
|
JP Morgan Chase & Co.
Henkel vz. Underweight
|08:54
|
Barclays Capital
LANXESS Underweight
|08:53
|
Barclays Capital
Henkel vz. Equal Weight
|08:35
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|08:34
|
Barclays Capital
Ahold Delhaize Equal Weight
|08:34
|
Bernstein Research
Continental Market-Perform
|08:33
|
Bernstein Research
Michelin Outperform