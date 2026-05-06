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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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07.05.2026 07:29:31

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,30 auf 23,86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aktie wird zudem auf die "Analyst Focus List" der US-Bank aufgenommen. Die Quartalszahlen des Supermarktbetreibers hätten mehr negative als positive Aspekte enthalten, schrieb Borja Olcese in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23.86 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
38.36 € 		Abst. Kursziel*:
-37.80%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
37.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-36.47%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
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06.05.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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