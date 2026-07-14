ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vor Quartalszahlen
|
14.07.2026 14:25:00
Ausblick: ASML NV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das sind die Erwartungen der Analysten an ASML NV.
ASML NV wird am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,89 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ASML NV ein EPS von 5,90 EUR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 27 Analysten einen Zuwachs von 15,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,90 Milliarden EUR gegenüber 7,69 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 37 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 32,27 EUR aus. Im Vorjahr waren 24,73 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 37 Analysten im Durchschnitt 39,60 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 32,67 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz
Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.Weiterlesen!
Nachrichten zu ASML NV
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.07.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|10.07.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.07.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.07.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen schliesslich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Dienstag tiefer. In Asien ging es am Dienstag nach oben.