NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen von 1396 auf 1743 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Zahlungsdienstleister habe starke Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Ende des zwei Jahre währenden Einstellungsprogramms stünden die Zeichen für verstärktes Gewinnwachstum gut./mf/tih;