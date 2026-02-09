Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9166 -0.1%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 5’026 1.3%  Bitcoin 54’567 -0.3%  Dollar 0.7732 -0.4%  Öl 67.3 -1.2% 
Top News
Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor
Warum der US-Dollar zum Franken und Euro etwas nachgibt
SoftwareOne-Aktie: Barend Fruithof für Verwaltungsrat vorgeschlagen
UniCredit-Aktie: Grossbank will Gewinn bis 2028 weiter steigern
Nikkei 225 überschreitet nach Wahlsieg der Regierung erstmals 57'000-Punkte-Marke
Vor US-Konjunkturdaten 09.02.2026 07:54:36

Warum der US-Dollar zum Franken und Euro etwas nachgibt

Warum der US-Dollar zum Franken und Euro etwas nachgibt

Am Devisenmarkt fällt zum Wochenstart vor allem der insgesamt etwas schwächere US-Dollar auf.

So notiert der Greenback etwa zum Franken bei 0,7739 etwas tiefer als noch am Freitagabend, als er zu 0,7754 umging. Auch zum Euro gibt der Dollar etwas nach. Entsprechend notiert das Euro/Dollar-Paar bei 1,1848 etwas höher als noch am Freitagabend (1,1820). Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9169 auf der Stelle.

Bei der Helaba heben die Experten in einem ersten Kommentar hervor, dass die vergangene Woche geprägt war von Volatilität, insbesondere bei Edelmetallen und Kryptokursen, was wiederum auch den Tech-Sektor belastete. Dies habe allerdings wenig mit dem konjunkturellen Umfeld zu tun gehabt.

In dieser Woche stünden vor allem die beiden US-Datenschwergewichte Arbeitsmarktbericht und Inflation im Fokus. Wegen des kurzzeitigen Regierungsstillstands war es zu Verzögerungen bei den Datenveröffentlichungen gekommen. Wie die Commerzbank in einem Devisenkommentar schreibt, könnten die beiden Datenpunkte womöglich für eine gewisse Bewegung im Euro/Dollar-Wechselkurs sorgen. "Zumindest

die Arbeitsmarktdaten waren in den letzten Monaten immer mal wieder für Überraschungen gut: Erinnern wir uns beispielsweise an den überraschend schwachen Arbeitsmarktbericht Anfang August, der eine deutliche Korrektur der Zinserwartungen nach sich gezogen hatte."

Bleibe eine Überraschung aus, so die Experten weiter, dürfte das Euro/Dollar-Paar nahe seinem neuem Wohlfühlniveau bei der Marke von 1,18 verharren.

awp-robot/hr

Zürich (awp)

Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat kritisiert lähmende Bürokratie bei nationaler Reserve

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com
Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9166 -0.0006
-0.07
USD/CHF 0.7732 -0.0031
-0.40
USD/JPY 156.5065 -0.8935
-0.57

Datum Titel
07:58 Aktien Asien: Sieg der Liberaldemokraten in Japan treibt Nikkei auf Rekordhoch
07:45 UniCredit-Aktie: Gewinn soll bis 2028 weiter steigen
07:42 Prominente Reformpolitiker im Iran nach Protesten festgenommen
07:34 Kind bei russischen Angriffen auf Ukraine getötet
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Stabilisierung hält an
06:49 ROUNDUP: Wie die Grundrente bei den Betroffenen wirkt
06:49 ROUNDUP: Gericht in Hongkong verurteilt Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft
06:49 ROUNDUP: Sozialist Seguro gewinnt Präsidentenwahl in Portugal
06:43 Gericht in Hongkong verurteilt Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft
06:34 ROUNDUP: Historischer Erfolg für Japans Regierungspartei - Nikkei auf Rekordhoch