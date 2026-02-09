Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’518 0.1%  SPI 18’689 0.3%  Dow 50’136 0.0%  DAX 25’015 1.2%  Euro 0.9132 -0.4%  EStoxx50 6’059 1.0%  Gold 5’080 2.4%  Bitcoin 54’193 -1.0%  Dollar 0.7663 -1.3%  Öl 68.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Microsoft951692
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Ford Motor legt Quartalsergebnis vor
Edelmetall oder Zockerpapier? Wird es Silber wie der GameStop-Aktie ergehen?
Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Plus500 Depot

Mattel Aktie 950108 / US5770811025

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz steht an 09.02.2026 21:01:00

Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Mattel-Bilanz voraus.

Mattel
16.39 CHF -0.97%
Kaufen Verkaufen

Mattel wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,538 USD aus. Im letzten Jahr hatte Mattel einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,98 Prozent auf 1,84 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,42 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Disney-Aktie trotzdem im Minus: Gewinn übertrifft Erwartungen - auch Umsatz gestiegen
Walt Disney-Aktie in Rot: D`Amaro zum CEO ernannt
Walt Disney-Aktie tiefer: Josh D’Amaro soll laut Bloomberg neuer Konzernchef werden

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mattel Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten