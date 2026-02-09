Mattel Aktie 950108 / US5770811025
09.02.2026 21:01:00
Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor
Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Mattel-Bilanz voraus.
Mattel wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,538 USD aus. Im letzten Jahr hatte Mattel einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,98 Prozent auf 1,84 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,42 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
