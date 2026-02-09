Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9166 -0.1%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 5’026 1.3%  Bitcoin 54’567 -0.3%  Dollar 0.7732 -0.4%  Öl 67.3 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor
Warum der US-Dollar zum Franken und Euro etwas nachgibt
SoftwareOne-Aktie: Barend Fruithof für Verwaltungsrat vorgeschlagen
UniCredit-Aktie: Grossbank will Gewinn bis 2028 weiter steigern
Nikkei 225 überschreitet nach Wahlsieg der Regierung erstmals 57'000-Punkte-Marke
Suche...
Plus500 Depot

Nikkei 225 998407 / XC0009692440

56’363.94
Pkt
2’110.26
Pkt
3.89 %
07:45:03
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Neues Rekordhoch 09.02.2026 07:42:00

Nikkei 225 überschreitet nach Wahlsieg der Regierung erstmals 57'000-Punkte-Marke

Nikkei 225 überschreitet nach Wahlsieg der Regierung erstmals 57'000-Punkte-Marke

Die Börse in Tokio ist nach dem fulminanten Wahlsieg der japanischen Regierungspartei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zum Handelsbeginn auf ein Rekordhoch gestiegen.

Der Nikkei-Index überschritt erstmals die Marke von 57'000 Punkten.

Ungeachtet der schon jetzt extrem hohen Staatsverschuldung verspricht Takaichi, die Wirtschaft ihres Landes mit einer aggressiven Fiskalpolitik wiederzubeleben. Das freut die Börse. Nach 20 Handelsminuten notierte der Index für 225 führende Werte ein Plus von 2872,56 Punkten oder 5,29 Prozent beim Zwischenstand von 57'126,24 Zählern.

Japans Regierungspartei errang unter Führung der stramm nationalkonservativen Ministerpräsidentin den grössten Wahlsieg ihrer Geschichte. Als erste Partei seit dem Zweiten Weltkrieg gewann die liberaldemokratische LDP bei der Wahl zum Unterhaus allein mehr als zwei Drittel der 465 Sitze in der mächtigen Parlamentskammer.

Der überragende Sieg verschafft der rechtsgerichteten Regierungschefin enorme Macht. So kann sie nun Verfassungsänderungen vorantreiben und Gesetze verabschieden, selbst wenn diese vom Oberhaus abgelehnt werden. In der zweiten Kammer des nationalen Parlaments ist die Regierungskoalition der LDP und ihres neoliberalen Juniorpartners Ishin weiterhin in der Minderheit.

Mit der kurzfristig einberufenen Neuwahl hatte Takaichi die Opposition kalt erwischt. Die stärkste Oppositionskraft, die Konstitutionelle Demokratische Partei, und der langjährige LDP-Partner Komeito schlossen sich hektisch zur Zentristischen Reformallianz zusammen. Die neue Partei versteht sich als liberale Alternative zur rechten Takaichi. Das Kalkül der Regierungschefin ging jedoch auf: Das neue Oppositionsbündnis erlitt schwere Verluste, die Zahl der Mandate schrumpfte von zusammengerechnet 167 Sitzen vor der Wahl auf nur noch 49 Sitze.

Engere Beziehungen zur USA, harte Haltung gegenüber China

Als erste Frau an der Spitze der Regierung ist Takaichi erst seit Ende Oktober im Amt. Ihren jetzt überragenden Wahlsieg hat die LDP Takaichis enormer Popularität zu verdanken. Als sicherheitspolitische Hardlinerin befürwortet Takaichi engere Beziehungen zur Schutzmacht USA. US-Präsident Donald Trump gratulierte ihr auf seiner Plattform Truth Social überschwänglich. "Herzlichen Glückwunsch an Ministerpräsidentin Sanae Takaichi und ihre Koalition zum Erdrutschsieg", schrieb Trump.

Takaichi will Japans Militär kräftig aufrüsten, um in Asien ein Gegengewicht zum Machtstreben Chinas zu schaffen. Bereits kurz nach ihrem Amtsantritt war sie mit der Führung in Peking aneinandergeraten, als sie sagte, ein Angriff Chinas auf die demokratische Inselrepublik Taiwan würde eine "existenzbedrohende Situation" für Japan darstellen, was zu einer militärischen Reaktion führen könne. China reagierte mit scharfer Kritik, gestrichenen Flugverbindungen und einem Importverbot für japanische Meeresfrüchte. Anstatt ihre Wahlchancen zu schmälern, steigerte ihre harte Haltung gegenüber Japans geopolitischem Rivalen Takaichis Popularität eher noch.

Mit einer Senkung der Benzinsteuer sowie Zusagen, das Nettoeinkommen vor allem junger Familien mit niedrigeren Einkommen durch Steueränderungen zu erhöhen, wandte sich Takaichi zudem im Wahlkampf gezielt an die Jüngeren. Nach ihrem historischen Sieg sagte die Regierungschefin dann: "Wir tragen eine ausserordentlich grosse Verantwortung, uns darauf zu konzentrieren, die von uns gemachten Wahlversprechen konsequent umzusetzen."

Tokio (awp/sda/dpa)

Weitere Links:

Mercedes Benz-Aktie freundlich: Fuso und Foxconn bringen Elektrobus-Hersteller in Japan an den Start

Bildquelle: Antony McAulay / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06.02.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse auf Convertible AMD, Nvidia
06.02.26 SG-Marktüberblick: 06.02.2026
06.02.26 SMI-Anleger werden vorsichtiger
06.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke als Widerstand
05.02.26 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
05.02.26 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’027.70 19.52 BFES1U
Short 14’297.86 13.95 S7DB8U
Short 14’845.97 8.86 BZWSSU
SMI-Kurs: 13’503.06 06.02.2026 17:31:29
Long 12’918.20 19.80 STVB8U
Long 12’632.68 13.88 SYWB0U
Long 12’091.32 8.98 SRKBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bitcoin Sharpe-Ratio erreicht beunruhigend tiefe Werte
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Q1 hinter Wachstumserwartungen - Diagnostikgeschäft belastet - Marge hält
Analyse: So bewertet Warburg Research die Deutsche Bank-Aktie
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingebracht
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
The Trade Desk Appoints Tahnil Davis As Interim CFO, Reaffirms Q4 Outlook; Stock Falls

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NIKKEI 225 56’363.94 3.89%

finanzen.net News

Datum Titel
07:58 Aktien Asien: Sieg der Liberaldemokraten in Japan treibt Nikkei auf Rekordhoch
07:45 UniCredit-Aktie: Gewinn soll bis 2028 weiter steigen
07:42 Prominente Reformpolitiker im Iran nach Protesten festgenommen
07:34 Kind bei russischen Angriffen auf Ukraine getötet
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Stabilisierung hält an
06:49 ROUNDUP: Wie die Grundrente bei den Betroffenen wirkt
06:49 ROUNDUP: Gericht in Hongkong verurteilt Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft
06:49 ROUNDUP: Sozialist Seguro gewinnt Präsidentenwahl in Portugal
06:43 Gericht in Hongkong verurteilt Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft
06:34 ROUNDUP: Historischer Erfolg für Japans Regierungspartei - Nikkei auf Rekordhoch