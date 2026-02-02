Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

1’070.00
CHF
0.00
CHF
0.00 %
13:19:21
SWX
04.02.2026 11:58:02

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1073.58 CHF -2.26%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1760 auf 1683 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kaufverhalten in den USA, Europa und Großbritannien sei im vierten Quartal 2025 relativ stabil geblieben, schrieb Nooshin Nejati in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Zahlungsabwickler. Anfang Januar sei eine gewisse Schwäche im Reiseverhalten festzustellen, die man genau beobachten müsse./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1’683.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’170.80 € 		Abst. Kursziel*:
43.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’172.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.60%
Analyst Name::
Nooshin Nejati 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

11:58 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
20.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
