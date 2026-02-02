Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
1’070.00CHF
0.00CHF
0.00 %
13:19:21
SWX
04.02.2026 11:58:02
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1073.58 CHF -2.26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1760 auf 1683 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kaufverhalten in den USA, Europa und Großbritannien sei im vierten Quartal 2025 relativ stabil geblieben, schrieb Nooshin Nejati in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Zahlungsabwickler. Anfang Januar sei eine gewisse Schwäche im Reiseverhalten festzustellen, die man genau beobachten müsse./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
1’683.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1’170.80 €
Abst. Kursziel*:
43.75%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1’172.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
43.60%
Analyst Name::
Nooshin Nejati
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|11:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1’060.00
|-0.93%
