Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’069 -0.8%  SPI 18’069 -0.7%  Dow 48’279 -0.4%  DAX 24’355 -1.4%  Euro 0.9271 0.1%  EStoxx50 5’825 -1.1%  Gold 4’874 2.3%  Bitcoin 70’080 0.5%  Dollar 0.7902 0.0%  Öl 65.1 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Novartis1200526
Top News
Bernstein Research verleiht Nestlé-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Sell-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Novartis-Aktie
Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Daimler Truck-Aktie
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Suche...
eToro entdecken

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

1’284.16
CHF
20.21
CHF
1.60 %
14:51:41
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.01.2026 12:54:21

Adyen BV Parts Sociales Kaufen

Adyen B.V. Parts Sociales
1284.71 CHF 1.64%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adyen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 1800 Euro belassen. Er sehe in Stablecoins keine Bedrohung für das Geschäftsmodell des Zahlungsdienstleisters, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstumspotenzial bleibe angesichts eines Marktanteils von nur fünf Prozent und des erwarteten Marktwachstums sehr hoch. Mit einem deutlich zweistelligen Ergebniswachstum bleibe die Aktie zudem attraktiv bewertet./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Adyen B.V. Parts Sociales-Kurs >5 >10
Fallender Adyen B.V. Parts Sociales-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
1’386.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
1’386.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten