Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’829 -0.5%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9161 0.1%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’912 -8.7%  Bitcoin 64’990 0.5%  Dollar 0.7716 0.9%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171
Top News
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Freitagabend
Booking-Aktie in Rot: Booking.com kassiert Sammelklage mit Schweizer Beteiligung
Apple-Aktie kaum verändert: iKonzern steigert Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Tesla-Aktie im Aufschwung: Spekulationen über SpaceX-Allianz mit Tesla und xAI im Blick
Suche...
eToro entdecken

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

1’140.00
CHF
-10.00
CHF
-0.87 %
17:29:38
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 18:28:39

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1161.85 CHF -1.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister dürfte für das zweite Halbjahr von einem Nettoumsatz berichten, der etwas über dem implizierten Ausblick auf das vierte Quartal liege, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts guter Aussichten für 2026 sei der aktuelle Aktienkurs ein attraktiver Einstiegszeitpunkt./rob/niw/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Adyen B.V. Parts Sociales-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Adyen B.V. Parts Sociales-Kurs >5
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’850.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’248.00 € 		Abst. Kursziel*:
48.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’252.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.76%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?