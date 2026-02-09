UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Milliarden für Aktionäre
|
09.02.2026 07:50:00
UniCredit-Aktie: Grossbank will Gewinn bis 2028 weiter steigern
Die italienische Grossbank UniCredit will ihre Gewinne in den kommenden Jahren weiter nach oben treiben und Milliardensummen an ihre Aktionäre ausschütten.
UniCredit-Chef Andrea Orcel etwa 11 Milliarden Euro vor. In den nächsten drei Jahren will die Bank mindestens 30 Milliarden Euro für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. Binnen fünf Jahren sollen es sogar 50 Milliarden Euro sein.
/stw/stk
MAILAND (awp international)
Weitere Links:
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
05.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
05.02.26