Milliarden für Aktionäre 09.02.2026 07:50:00

UniCredit-Aktie: Grossbank will Gewinn bis 2028 weiter steigern

UniCredit-Aktie: Grossbank will Gewinn bis 2028 weiter steigern

Die italienische Grossbank UniCredit will ihre Gewinne in den kommenden Jahren weiter nach oben treiben und Milliardensummen an ihre Aktionäre ausschütten.

UniCredit
67.45 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen
Bis zum Jahr 2028 soll der bereinigte Überschuss auf 13 Milliarden Euro klettern, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Im vergangenen Jahr legte der Gewinn um knapp 14 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro zu. Für 2026 nimmt sich UniCredit-Chef Andrea Orcel etwa 11 Milliarden Euro vor. In den nächsten drei Jahren will die Bank mindestens 30 Milliarden Euro für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. Binnen fünf Jahren sollen es sogar 50 Milliarden Euro sein.

/stw/stk

MAILAND (awp international)

