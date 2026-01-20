Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

1’263.95
CHF
-13.69
CHF
-1.07 %
09:00:16
BRXC
20.01.2026 08:00:35

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1263.95 CHF -1.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem Besuch der New Yorker Fachmesse NRF auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Bei seinem Besuch des Messestands von Adyen habe der Zahlungsdienstleister in puncto Produktlösungen und Präsenz einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’850.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’368.40 € 		Abst. Kursziel*:
35.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’364.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.57%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

