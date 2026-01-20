Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
1’263.95CHF
-13.69CHF
-1.07 %
09:00:16
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.01.2026 08:00:35
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1263.95 CHF -1.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem Besuch der New Yorker Fachmesse NRF auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Bei seinem Besuch des Messestands von Adyen habe der Zahlungsdienstleister in puncto Produktlösungen und Präsenz einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’850.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’368.40 €
|
Abst. Kursziel*:
35.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’364.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.57%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|08:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1’263.95
|-1.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|
UBS AG
Siemens Energy Sell
|08:50
|
UBS AG
KION GROUP Buy
|08:50
|
UBS AG
Knorr-Bremse Buy
|08:50
|
UBS AG
KRONES Buy
|08:50
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|08:50
|
UBS AG
Siemens Buy
|08:49
|
UBS AG
GEA Buy